رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة في دسوق بكفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتركيب كشافات الإنارة، بالشوارع الرئيسية والفرعية، وبمحيط المدارس والمصالح الحكومية، بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أوضح المحافظ أنه تم تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بطريق "دسوق - قلين" وقد شملت صيانة 100 كشاف ليد و50 كشاف صوديوم، بالإضافة لتغير جميع العوازل المتهالكة والتى بلغ عددها 30 عازل، وتغير الحوامل المتهالكة والتى بلغ عددها 15 حامل، وعدد 5 أزرع إنارة.

أكد نور الدين إستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

