سفير الكويت في الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده : العلاقات الثنائية بين مصر و الكويت تاريخية واستراتيجية

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أشاد سفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم بالعلاقات الخاصة التي تربط قيادتي و شعبي مصر والكويت مؤكدا الحرص المشترك على مد جسور التعاون و التكامل فيما بينهما بدعم ورعاية من الشيخ مشعل الا حمد الجابر الصباح وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشدد الغانم على ما يجمع الكويت و مصر من أواصر محبه متبادلة وعلاقات تاريخية متينة و شراكة استراتيجية، لافتا إلى أن العلاقة ممتده منذ بداية القرن الماضي، وشهدت العديد من المحطات المضيئة التي سطرتها كتب التاريخ .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الغانم في حفل الاستقبال الذي نظمته كل من سفارة دولة الكويت بالقاهرة، والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين للكويت ، والذكري الثالثة والثلاثين للتحرير ، والذي حضره لفيف كبير من المسئولين يتقدمهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي ، إضافة الي سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في مصر، والشخصيات العامة والفنانين والاعلاميين ، وكان في استقبالهم السفير غانم صقر الغانم والسفير طلال المطيري المندوب الدائم للكويت لدي جامعة الدول العربية.



وأوضح السفير الغانم خلال كلمته أن ما يميز أعياد الكويت الوطنية هذا العام ، أنها تتواكب مع انطلاقة العهد الجديد بقيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بما يملكه

من حكمة و حنكه ورؤية طموحة لكويت المستقبل .

وهنأ سفير الكويت مصر قيادة و شعبا بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديد، لمواصلة مشوار التقدم والنماء والاستقرار.



ولفتت السفير الكويتي إلى ما يمر به الوطن العربي من ظروف استثنائية تتمثل فيما يتعرض له الأشقاء في غزة إلى حرب إبادة جماعية و تهجير قسري جراء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مؤكدا أن بلاده أعلنت استنكارها لهذا العدوان الهمجي، وجددت وقوفها إلى جانب الحق الفلسطينى، مشيرا إلى أن أهل الكويت قاموا بتقديم

المساعدات المختلفه لاشقائهم في فلسطين عبر انشاء جسر جوي لنقل المواد الطبية و الإغاثية تنفيذا لأمر أمير البلاد .

وثمن الغانم الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لايصال المساعدات الي المحاصرين في القطاع فضلا عن الاتصالات التى تجريها لوقف هذا العدوان معربا عن الأمل في أن تنجح المساعي الراهنة في وقف نزيف الدماء للاشقاء الفلسطينيين .

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