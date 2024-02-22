إدارة التشغيل بديوان قنا تُوفر 38 ألف فرصة عمل

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وفرت 38 ألف و814 فرصة عمل خلال العام المنصرم.

وأضاف أنه تم تشغيل الشباب من أبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقفط ونجع حمادى بمعرفة إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك خلال العام الماضي .

وبيّن المحافظ، بأنه توفير ٥٥٣٥ فرصة بالقطاع الحكومي بنظام التعاقد ، و ٣٣٢٧٩ بالقطاع الخاص منها ٣٣١٧ بمراكز وقرى المحافظة و٣٢٠٩٦ فرصة بمديريات الخدمات والجمعيات الأهلية و٣٤٠١ فرصة بالشركات والمصانع.

محافظ قنا

وأشار إلى أنه وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

ونوه المحافظ، أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

أوضحت سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه يتم استلام طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى ، و تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا.