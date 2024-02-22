المشدد 7 سنوات لربة منزل تاجرت في المواد المخدرة بالشرقية



عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتها المصاريف الجنائية، لإدانتها بحيازة مواد مخدرة؛ بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بقيام «هيام. ر. ف» 41 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائها بدائرة مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.