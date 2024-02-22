الأهلى أمام الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الخميس على صعيد ختام جولات الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، ، بصالة نادى الشمس التى تستضيف المباريات بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.

وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى ، وأعلنت لجنة المسابقات قبل بداية المجمعة عن السماح بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة.

بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.