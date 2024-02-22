"توخيل" يرحل عن بايرن ميونخ الألماني نهاية الموسم

أعلن بايرن ميونخ، رسميًا، رحيل مدربه الألماني توماس توخيل، بنهاية الموسم الجاري.

وساءت نتائج بايرن في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل، حيث ابتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر ترتيب البوندسليجا، كما خسر لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو.

وأصدر بايرن، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك، إنهاء علاقة العمل بينهما بنهاية الموسم".

وأضاف بيان بايرن: "جاء ذلك بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".

وقال دريسن، في تصريحات لموقع بايرن: "في مناقشة جيدة ومفتوحة، توصلنا إلى قرار إنهاء علاقة العمل بالاتفاق المتبادل في الصيف".

وتابع "هدفنا هو اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى ذلك الحين فإن كل فرد في النادي مطالب صراحة بتحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني".

وأضاف: "كما أحمل الفريق المسؤولية صراحة في هذا الصدد، وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص بعد الخسارة 1- 0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو".