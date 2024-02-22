الأهلي يخاطب "فيفا" لتحمل راتب "الشناوي".. وتعديلات مرتقبة أمام ميدياما

المفاضلة بين 3 لاعبين لتدعيم الدفاع في الموسم الجديد

استقر مسؤولو الأهلي على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بتحمل راتب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأحمر بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار مؤخراً.

ويطالب الأهلي وفقاً لقانون حماية اللاعبين بتحمل فيفا راتب الشناوي خلال الأشهر الخمس بداية من يناير إلى يونيو في العام الجاري بسبب هذه الإصابة التي جاءت أثناء فترة التوقف الدولي بجانب تحمل نفقات العلاج.

في المقابل ، رشحت لجنة التخطيط 3 مدافعين للمفاضلة بينهم لتدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل بعدما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على رحيل محمود متولي مدافع الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

ورشحت لجنة التخطيط بين محمد إسماعيل مدافع زد وإياد العسقلاني مدافع منتخب الشباب وفريق روستوف الروسي وعمر فايد مدافع منتخب الشباب وفريق فنربخشة التركي الذي يلعب معاراً في صفوف نوفي بازار الصربي.

وأبدت لجنة التخطيط تحفظها على تقدم أعمار مدافعي الفريق وتخطيهم الثلاثين عاماً على رأسهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بجانب رغبة المدافع محمد عبد المنعم في الرحيل في الموسم الجديد.

وقرر كولر تصعيد بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لتدعيم خط الدفاع على رأسهم معتز محمد لاعب فريق الشباب والغاني ريندورف سارباه الذي انضم مؤخراً في شهر يناير الماضي قادماً من أحد الأكاديميات ولكن معتز تعرض للإصابة التي تهدد استمراره مع الفريق الأول هذا الموسم.

على صعيد آخر ، يختتم الأهلي في السادسة مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة الأهلي إلى غانا أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مهند مجدي وبقائمة تضم 22 لاعباً هم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لحراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمد هاني وعلي معلول وكريم الدبيس للدفاع ، وإمام عاشور وعمرو السولية ومصطفى أبو الخير ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وبيرسي تاو للوسط وأنتوني موديست ووسام أبو علي للهجوم.

وتشهد صفوف الأهلي غيابات بالجملة على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح للإصابة وعمر كمال ومحمود الزنفلي حارس المرمى لعدم القيد الأفريقي ومروان عطية للإيقاف ومحمود كهربا لظروف زفاف شقيقته.

ومن المقرر أن يجري كولر تعديلات في التشكيلة الأهلاوية لمواجهة ميدياما على رأسها عودة عمرو السولية لقيادة خط الوسط بصفة أساسية مع الدفع بالجنوب أفريقي بيرسي تاو منذ البداية.

ويفاضل كولر بين أكرم توفيق ورامي ربيعة للمشاركة في خط الوسط بجانب إمام عاشور والسولية كما استقر على مشاركة الثلاثي بيرسي تاو وحسين الشحات وموديست في خط الهجوم.