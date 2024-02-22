آلاف السياح يشاهدون 15 فرقة فنون شعبية احتفالا بظاهرة تعامد الشمس

تشارك 15 فرقة من الفنون الشعبية بمختلف الأصناف والجنسيات في احتفالات مصر بظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل اليوم.

تضم الفرق الفنية الأجنبية والعربية فرقًا من الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، إلى جانب 10 فرق مصرية من مختلف المحافظات مثل أسوان وتوشكى التلقائية ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوادى الجديد وأسيوط والحرية حيث تم التحضير بجدية للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الفرعون رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل، ففي هذا الحدث المميز،

ويشهد الاحتفال حضوراً كبيراً من السياح الذين يتوافدون للاستمتاع بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

حيث يشهد معبد أبو سمبل في جنوب أسوان، حاليا حفلة استثنائية تجمع 15 فرقة للفنون الشعبية من مختلف أنحاء العالم. سيجتمع السياح المنتظرون لهذه الظاهرة النادرة، التي تكمن في تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. هذا الحدث الفريد ويشهد مشاركة 5 فرق أجنبية وعربية من الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى 10 فرق مصرية من مختلف المحافظات، مما يجعلها تجربة ثقافية متنوعة ومثيرة للجميع.

تعتبر هذه الفعالية مناسبة فريدة للاحتفال بتاريخ وثقافة مصر العريقة، وستكون فرصة رائعة لتبادل الخبرات والتعارف بين الثقافات المختلفة. وإن استعادة هذه القيم الثقافية والفنون الشعبية من شأنها أن تعزز الفهم المتبادل وتعزز الروابط بين الشعوب.