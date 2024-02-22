قصر ثقافة العريش يناقش تأثيرات تغير المناخ وتلوث الهواء

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠٢٤ عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

حيث عقد قصر ثقافة العريش محاضرة تثقيفية بعنوان " تأثيرات تغير المناخ وتلوث الهواء على الأطفال " حاضرها المهندسة رانيا جمال. تحدثت عن أسباب التلوث وكيفية حدوثه والوقاية منه والأمراض التى يسببها التلوث ، بمتابعة ايناس سمير مدير القصر.

وفى جانب اخر بمكتبة الكرامة الثقافية تم اكتشاف وتنمية مواهب الرواد منهم الطالبة ثرية محمد على فى " الشعر " بقصيدة بعنوان بحبك يامصر ، اشرف على النشاط، هجرس سالم، سلامة أحمد، عايدة الصباح، بمتابعة أحمد ابوالسعود مدير المكتبة

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد قصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة فنية فى الرسم لتنمية مواهب الرواد واكسابهم خبرات جديدة، اعدها محمد محمود، بمتابعة أشرف خيرت مدير القصر.

