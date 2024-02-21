محافظ بني سويف يُكرًم المتميزين بوحدات الرصد الميداني بالوحدات المحلية

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعض العاملين المتميزين بمراكز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والتي شملت لمياء حسين محمد _مدير مركز معلومات التنمية والرصد الميداني بمجلس قروي أبسوج ،الحسين بهجت الحسين _ راصد ميداني بقرية الفنت ، محمد عبد المنعم عبد العزيز _راصد ميداني دلهانس كفر منسابة ، وذلك لتميزهم في العمل بمنظومة ووحدات الرصد والمتابعة الميدانية على مستوى الوحدة المحلية والمجالس القروية .

وحرص المحافظ، على تكريم عدداً من مسؤولى الإيرادات المتميزين لجهودهم في تحصيل المديونيات المستحقة للوحدات المحلية لدى الغير ، وتفانيهم في تعظيم الإيرادات وتحصيل مستحقات الدولة خــلال عــام 2023 ،حيث تم تكريم أحمد مبروك محمد مدير الإيـرادات بمدينة بني سويف ،خميس عبد العظيم مدير إيـرادات اهناسيا، محمود سعيد الجمل مدير الإيـرادات بالواسطى، أيمن هارون السيد مدير الإيـرادات بسمسطا

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة سحر صابر مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بديوان عام المحافظة هبة طه مدير عام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وباقى أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة

FB_IMG_1708545936714

FB_IMG_1708545931513