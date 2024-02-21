وكيل صحة سوهاج يشارك بفاعليات ورشة " برنامج رجال الدين " لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية

شارك الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في فاعليات ورشة عمل برنامج "رجال الدين " للصحة الإنجابية وتنظيم أسرة، وذلك بحضور دكتور أيمن بدوي استشاري بالمشروع و دكتور أكرم الزيات استشاري التغيير المجتمعي بهيئة باثفايندر وا. ريهام مغازي مسئول مجتمعي بمشروع أسرة، و37 من رجال الدين التابعين للازهر الشريف ووزاره الاوقاف وذلك لما لهم من اهميه قصوى داخل المجتمع السوهاجي كونهم قادة رأي وصوتهم مسموع وموثوق بآرائهم لدى المواطنين وناقشت الفعاليات قضايا المراهقين والشباب والممارسات الضارة ضد المرأة ودمج المرأة في قضايا الصحة الإنجابية هو الدور الإجتماعي

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أهمية رجال الدين ومدى تأثير رسائلهم على السلوك الإنساني وقدرتهم على تغيير العادات السلوكية و الموروثات الخاطئة والسلبية داخل المجتمع

وعبر أبو هاشم، عن عميق تقديره للسادة الأئمة رجال الدين لمشاركتهم الفعالة ودورهم وتبنيهم قضايا الوطن والمساعدة في التغلب عليها ومواجهتها، لافتاً الى أن مشروع أسرة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وما يتعلق بها مثل الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا التي تعيق حركة التنمية مضيفاً أن مشروع أسرة أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يساهم في تحقيق الإستراتيجية القومية للسكان وذلك بالتعاون مع هيئة باثفايندر الدولية.