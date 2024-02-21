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الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1672 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتنفيذ   قافلة طبية علاجية  بقرية هور إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،  وبرعاية  اللواء اسامه القاضي  محافظ المنيا.

 

حيث  أعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية هور بمركز ملوي جنوب المنيا ، قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 1672 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمه بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

 

واوضح وكيل وزارة   الصحة ، ان توزيع الحالات  بالقافلة الطبية ، شمل ، عدد   306 حالة جراحة ؛ 353 حالة اطفال  ؛ عدد 389  باطنة  ؛ عدد 71 نساء ؛  عدد  115 اسنان ؛ عدد 178جلدية ؛ 213 أنف وأذن ؛ 47 تنظيم اسرة ، عمل عدد 179 تحاليل مختلفة ، وعدد  9 حالات  موجات صوتية ، و  8  حالات اشعة عادية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 97 متردد ، وخلع اسنان لعدد  18 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد   19 حالة لإستكمال العلاج ، وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد  156  متردد

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