توقيع الكشف الطبي على 1672 مواطن بالمنيا

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية هور إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.

حيث أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية هور بمركز ملوي جنوب المنيا ، قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 1672 حالة مترددة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمه بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات .

واوضح وكيل وزارة الصحة ، ان توزيع الحالات بالقافلة الطبية ، شمل ، عدد 306 حالة جراحة ؛ 353 حالة اطفال ؛ عدد 389 باطنة ؛ عدد 71 نساء ؛ عدد 115 اسنان ؛ عدد 178جلدية ؛ 213 أنف وأذن ؛ 47 تنظيم اسرة ، عمل عدد 179 تحاليل مختلفة ، وعدد 9 حالات موجات صوتية ، و 8 حالات اشعة عادية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 97 متردد ، وخلع اسنان لعدد 18 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 19 حالة لإستكمال العلاج ، وعمل ندوات تثقيف صحى لعدد 156 متردد