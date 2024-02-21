أسرار وقف شحنات استيراد البابريكا من الخارج

شهدت الأيام الأخيرة أزمة تكدس بعض شحنات المستلزمات لقطاع الصناعات الغذائية فى عدد من الموانى. وكشفت مصادر مسئولة فى قطاع الصناعات الغذائية عن أن شركات عديدة تعمل فى مجال الصناعات الغذائية لاحظت إيقاف شحنات مستوردة لها لبعض مستلزمات الإنتاج الخاصة بها خلال الأسابيع الأخيرة، وقدمت مذكرات وشكاوى رسمية بذلك إلى غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

ومن جانبها خاطبت الغرفة على مدى الأيام الماضية عددًا من الجهات المسئولة وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء، حيث تبين أن الشحنات الموقوف استيرادها تتضمن منتجات البابريكا المستخدمة فى بعض المنتجات خاصة المخبوزات، ومصنعات اللحوم، وبعض المعلبات، والأغذية الأخرى.

وكشفت المباحثات بين الغرفة والهيئة عن وجود مواد صبغات معروفة باسم صبغات السودان ضمن منتج البابريكا المستورد، وهى من الصبغات المحظور استخدامها دوليًا نظرًا لخطورتها الشديدة على الصحة. وذكرت الهيئة أن تسمية الصبغات الممنوعة بصبغات السودان لا يعنى بالضرورة استيرادها من السودان، وإنما هو مصطلح عرفى يخص نوعًا محددًا من الصبغات المستخدمة فى البابريكا.

ودعت الغرفة أعضاءها من الشركات المستوردة للبابريكا إلى ضرورة وضع اشتراطات محددة وملزمة عند التعاقد لاستيراد البابريكا من الخارج، تلزم الموردين بموجبها بعدم تضمينها صبغات السودان.

وقال خطاب رسمى للغرفة تم إرسال نسخة منه للشركات الشاكية وحصلت «الوفد» على نسخة منه إن لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء لاحظت فى الآونة الأخيرة ازديادًا غريبًا فى شحنات البابريكا الداخل فى مكوناتها صبغة السودان. وأَضاف أنه يلزم التأكد من خلو أى شحنة من هذه المادة وإن لزم الأمر تحليل الشحنات قبل تسلمها رسميًا.

ويتم استيراد البابريكا من عدة دول أوروبية وبعض دول أمريكا اللاتينية ومن الصين، وتوجد شركات محدودة فى مصر تقوم بإنتاجها محليًا.