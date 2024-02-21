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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أبرزها تحسن الهضم وتحمي الرئة| فوائد تناول التفاح الأخضر يوميًا

التفاح الأخضر
التفاح الأخضر

التفاح الأخضر من الفواكه الصحية الغنية بالألياف والمعادن المهمة لصحة جسمك، وعلى الرغم من فوائده العديده إلا أن لا يعلمها الكثير، لذا نقدم لك أبرز فوائد تناول التفاح الأخضر يويمًا.

 

التفاح الأخضر

فوائد تناول التفاح الأخضر

تعزيز المناعة

يُعد التفاح الأخضر أحد أشهر مصادر مضادات الأكسدة والمركبات الفلافونويدية ومصدرًا لفيتامين ج، وهذه المركبات تساعد في الحفاظ على خلايا الجسم وحمايتها من التلف، وتعمل على محاربة الشوارد الحرة والسموم في الجسم، ما يساهم في زيادة مناعة الجسم ووقايته ضد الالتهابات والميكروبات، كما تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري.

 

يساعد على الهضم

يعد التفاح الأخضر من الفواكه المليئه بالألياف ويخفف من الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى، ومن المعروف أن مركبا يسمى "البكتين" موجود في التفاح، يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء؛ لذلك فللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب أن نستهلك التفاح الأحمر أو الأخضر بانتظام.

 

المساعدة في فقدان الوزن الزائد

يساعد تناول التفاح الأخضر على الريق في فقدان الوزن الزائد، حيث إنه يعمل على تحسين عمليات الأيض، كما تسهم الألياف القابلة للذوبان في التفاح الأخضر في تحسين وظائف الأمعاء، ممّا يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء وبالتالي فإنك ستتناول كمية أقل من الطعام على الفطور.

 

يحسن من صحة الرئة والكبد

قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة، ويمكن أن تسبب الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة أضرارًا مؤكسدة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث استجابات التهابية ومسببة للحساسية في جسمك.

 

قشر التفاح غني بمادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

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