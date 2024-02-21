طريقة عمل مربى الجزر بالقرفة والليمون| حلوى صحية لأولادك

مربى الجزر بالقرفة وعصير الليمون من الحلويات الصحية التي يمكنك إعدادها لأولادك لساندوتشات في المدارس، كحلوى لذيذة تمدهم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.

مربى الجزر بالقرفة وعصير الليمون

طريقة عمل مربى الجزر بالقرفة وعصير الليمون

المقادير

- الجزر : كيلو (مقشر ومبشور)

- سكر : 4 اكواب

- الماء : 3 اكواب

- عصير الليمون : 1 حبة

- القرفة : عود

طريقة التحضير

في قدر على النار، يوضع الجزر، والسكر، والماء ليغلي، ثم تخفف الحرارة ويترك حتى يجف الماء مع الحرص على إزالة الرغوة التي تظهر على وجه الخليط.

يضاف عصير الليمون، وبرش البرتقال، والقرفة ويترك الخليط ليغلي ويسمك قوامه.

يرفع القدر عن النار، ويترك ليبرد قليلاً، ثم يوضع مربى الجزر في علب زجاجية نظيفة ومعقمة، ويحكم إقفالها.