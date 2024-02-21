الأربعاء 21/فبراير/2024 - 08:09 م 2/21/2024 8:09:55 PM

أكثر النساء جاذبية هي المرأة المتوازنة، المتصالحة مع نفسها، المتفردة في أفكارها، المتمسكة بمبادئها ومواقفها، الصادقة والصريحة مهما كانت العواقب.

امرأة خاضت كل معارك الحياة وحيدة، وفي عز خذلانها وصدماتها لم تخرج للعالم لتتسول التعاطف وتلطم كالضحية، بل كتمت أوجاعها ولم تطلب المساعدة سوى من الله .

امرأة عاشت بشغف روح مشتعلة، حتى احترقت وأصبحت رمادا ثم بعُثت من الرماد كطائر خرافي مبهر منطلق، لا أحد يستطيع إيقافه .

انها امرأة حاربت ظُلمات العالم وظُلماتها، وخرجت من جحيم أعماقها حرة، لا تُباع ولا تُشترى، قوية ولكن بقلبٍ يتفجر عطاء، جاذبيتها كهالة نور نابعة من بواطن روحها المتمردة على نفاق المجتمع.

شخصيتها المميزة الأصيلة تجعلها محط أنظار الجميع، مصدر نورها وجمالها ليس طبيبا جراحا، وليس تصنعا، و ليس تعويذة قبول، بل روح شفافة لا تخضع لزيف الشياطين التي تسكن أعماق الإنسان .

إنها أنثى بكل أنوثتها ورقتها و محاربة بكل شراستها، تعلمت أن تحلق وحيدة كالصقر، أن تصنع من أشد آلامها أدراجا ترتقي بها إلى الآفاق الجديدة، وأن تخرج من مخاضات الحياة فراشة ملونة لا ترضى سوى بجنة تستحقها.

الجاذبية لا تُشترى بأموال الدنيا، إنها تنبع من مكان في الداخل لا يقبل الزيف.