تعرف على وجهة البرازيلي اندرسون تاليسكا القادمة

تداولت تقارير صحفية ابرزتها الصحف السعودية، وجهة المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي القادمة.

وتقرر مغادرة أندرسون تاليسكا صفوف النصر بشكل كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واجتمع البرازيلي و لويس كاسترو مدرب نادي النصر، وأخبره الأخير بعدم تواجده أمام الفيحاء وسيتم استبعاده.

ودخل مسؤولو بشكتاش التركي فى مفاوضات جادة مع البرازيلي تاليسكا بعد خروجه من حسابات النادي السعودي؛ حيث سيعود مرة أخرى للعب بالدوري التركي.

وأبدت عدة أندية برازيلية اهتمامها الكبير بالتعاقد مع أندرسون تاليسكا؛ وعلى رأسها إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.

وكانت إدارة النصر السعودي قد جددت في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ30 عامًا، إلى عام 2026.