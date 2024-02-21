الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة إماراتية لصالح الأشقاء الفلسطينيين فى غزة

مساعدات إنسانية لقطاع
مساعدات إنسانية لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء طائرة مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة. 

 

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وصرح مصدر مسئول بمطار العريش الدولى بأن طائرة إماراتية، تحمل على متنها 11 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت قد دخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء فى وقت سابق اليوم، 24 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة ، 20 منها محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية و4 شاحنات وقود.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وصلت 585 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 575 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

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