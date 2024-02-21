محافظ قنا يلتقي اللجنة النقابية للصحفيين





استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بمكتبه أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بالمحافظة.

برئاسة أحمد الأفيوني رئيس اللجنة، وعبدالمنعم الأمير وعبدالرحمن أبوزكير، وكيلا اللجنة.

استهل محافظ قنا اللقاء، بتهنئة أعضاء اللجنة النقابية للصحفيين، على ثقة زملائهم أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعكس مدى ثقتهم بقدراتكم على العمل من أجل رفع شأن الصحافة وخدمة الصحفيين بمحافظة قنا .

كما ناقش محافظ قنا، مع أعضاء اللجنة النقابية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، و المقترحات الخاصة بإتاحة المعلومات، وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل مسيرة العمل والتعاون الإعلامي بين الأجهزة التنفيذية والصحفيين.

مرحبا بمشاركة الصحفيين المعتمدين فى تغطية كافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة، مؤكدا أن الإعلام هو مرآة المجتمع حيث يؤدى دورا كبيرا في تعزيز الوعي بمختلف القضايا، لا سيما التعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

واستعرض محافظ قنا، واعضاء اللجنة حجم الانجازات فى مشروعات حياة كريمة، مثمنا دور الإعلام في تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية التي تعتبر مشروع القرن لتغيير وجه الحياة في قري الريف المصري.

ورحب بعقد لقاء دوري مع الصحفيين لتقديم مقترحات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة سوء الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن مناقشة أى مشكلات عامة تواجه المواطنين فى ضوء الاحتكاك المباشر للصحفيين مع قضايا ومشكلات المجتمع.

أعرب أحمد الأفيوني رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا، عن تقديره للواء أشرف الداودي محافظ قنا، لما يقوم به من جهود مستمرة لتنفيذ المشروعات القومية على أرض المحافظة، و التي تحقق مردود إيجابي ينعكس على حياة المواطنين.

في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربا عن تطلع اللجنة النقابية للصحفيين لتعزيز التعاون مع المحافظة، فضلا عن دعم جهود نقابة الصحفيين في التصدي لظاهرة انتحال صفة صحفى أو اعلامى لتحجيم هذه الظاهرة.