إنشاء ثلاجات تبريد بمجمع شوادر نجع حمادي شمال قنا

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، على إنشاء ثلاجة تبريد وتجميد الفاكهة والخضار داخل كل بايكة، بشادر خضروات نجع حمادي.

وذلك بعد استصدار التراخيص اللازمة فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، لتعزيز إمكانية تخزين الخضروات.

كما وافق المحافظ، على مد فترة التعاقد 3 سنوات وتجدد لمدتين مماثلتين بزيادة 10% بعد السنة الاولى عن كل عام ولمدة 9 سنوات، والسماح لأصحاب شوادر الخضار والفاكهة.

وجاء ذلك خلال لقاءه مع التجار وأصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط مدينة نجع حمادى، لنقل نشاطهم التجارى الى مجمع شوادر نجع حمادى الجديد.

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب سيد المنوفى ، والنائب خالد خلف الله، والنائب فتحى قنديل.

والنائب سيد فؤاد أبوزيد أعضاء مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من توقيع العقود الإيجارية، طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة. و تسليم الباكيات الجديدة بمجمع شوادر نجع حمادى، للتجار وأصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة ونقل نشاطهم التجارى من منطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد.

والمقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، والذى تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل. وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه.