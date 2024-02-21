محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروع مركز تجميع الالبان

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم اجتماعا مع اللواء محمود أبو الدهب و الأستاذ احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مركز تجميع الالبان بالمحلة لتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع والذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة(استقبال اللبن ،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط ،محطة البسترة ،معمل، مكاتب إدارية ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط ، كهرباء، صرف ،غلايات بخار ،مبردات).

وأوضح محافظ الغربية ان نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 63% و الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين فضلا عن مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية .

وأكد محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشددا على تذليل كل المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها بالإضافة الى سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.