زراعة الغربية تنظم ندوة عن " المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية "



نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الأربعاء تحت رعاية الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام بطنطا ،ندوة إعلامية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا؛ حول" المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية "

بمقر أحد مصانع الياسمين بقرية شبرابلولة التابعة لمركز قطور .

افتتح وكيل زراعة الغربيه الندوة بالترحيب بالحضور ، وتحدث حول المحاصيل الاستراتيجيه التى اولت الدوله اهتماما بزراعتها كالقمح والأرز والذره الصفراء وذلك لتقليل الفاتوره الاستيراديه ،

واضاف أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بزراعة الياسمين و النهوض بهذه الزراعة والمزارعين فهى زراعة وصناعة محلية لمحافظة الغربية متميزة يتم تصديرها للخارج وتستحوذ على اكثر من نصف انتاج العالم من عجينة الياسمين ، واكد على ضرورة وجود سعر استرشادي للياسمين قبل الموسم من خلال مركز الزراعات التعاقدية .

كما أكد أن القيادة السياسية تهتم بهذه الصناعة وتقوم على حل المشاكل المتعلقة بها .

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين .

جاءت تلك الندوة فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، و الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية . الأستاذ الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والاستاذ الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والاستاذ الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى وبحضور الاستاذة عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا ، المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربيه ، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجية التعاونى ، المهندس راضى عبد المحسن مدير الإدارة الزراعية بقطور ، المهندس ياسر عزت مسؤل الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بقطور ، وعمدة القرية وشيخ البلد والمزارعين

