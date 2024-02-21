منتخب منطقة الإسكندرية الأزهرية يحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في كرة القدم



فاز منتخب منطقة الإسكندرية الأزهرية، لكرة القدم عن المرحلة الإعدادية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في التصفية النهائية المقامة ببيت شباب الأزهر بسموحة.

قال الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن الفوز ليس فقط بالحصول على المراكز الأولى، بل يتعلق أيضًا بالسمو بالمعاني الروحية مثل التخلي عن الحقد والبغض والتسامح مع الآخرين، مؤكدًا أن السباق والتنافس يجب أن يكون بنَّاء، وبهدف تطوير المهارات والقيم الحميدة.

وأوضح أهمية الرياضة في تنمية المواهب والقيم الإيجابية لدى الشباب، وانعكاس ذلك على المجتمع بشكل إيجابي، وما يقوم به الأزهر الشريف من أجل تحقيق هذه القيم؛ وفي ختام كلمته، توجه بالشكر للقائمين على هذه المسابقات.

من جانبه، أوضح أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن المنطقة لا تهدف إلى حصد المراكز المتقدمة في المسابقات بحسب، بل تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركات الطلابية في جميع الأنشطة، سواء الرياضية أو الاجتماعية منها، موضحًا أن مثل هذه الأنشطة تعد الطالب للحياة، وأن هدف المنطقة ليس التنمية العلمية للطلاب، وإنما اكتشاف المواهب وتنميتها، والعمل على إعداد الطالب لمستقبل مشرق.

وأضاف إبراهيم صديق، مدير عام الرعاية الرياضية والاجتماعية بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه بالرغم من استحداث بطولة كرة القدم للمرحلة الإعدادية، إلا أن الطلاب أظهروا قدرات ومهارات تليق بطلاب الأزهر الشريف، وتقدم بالشكر لقيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية، والعاملين على بيوت شباب الأزهر في سموحة، وأبو قير، ومركز الخدمة والنشاط بميامي؛ منوهًا إلى توالي المسابقات والبطولات الاجتماعية والرياضية عليها، خلال الفترة المقبلة؛ كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في البطولة وجهودهم لإخراجها في أفضل صورة