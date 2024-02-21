وكيل صحة سوهاج يكرم العاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام لتميزهم

كرم اليوم الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج جميع العاملين بإدارة العلاقوكيل صحة سوهاج يكرم العاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام لتميزهمات العامة والإعلام بمديرية الصحة وذلك تقديراً منه لمجهوداتهم و تميزهم في العمل ودورهم الفعال.

و شمل التكريم كلا من محمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج و من أعضاء فريق العلاقات العامة والإعلام كيرلس منير قديس وانجي منصور رمزي ،

و إسراء محمد حفظي ، وأمنية غريب ،و أية مصطفي .

وأكد " ابوهاشم " علي دور الإعلام وأهميته حيث انه يعد حلقة الوصل والتواصل مع المواطنين و إبراز المجهودات التي تبذلها الدولة و كذلك الإعلان عن الخدمات و المشروعات المختلفة.

ووجه وكيل صحة سوهاج البدء في إنشاء قسم للرصد الإعلامي داخل الإدارة و ذلك ضمن تطوير الأداء و نقل نبض الشارع وأراء ومشاكل المواطنين .

وثمن محمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام هذه اللفتة من السيد وكيل وزارة الصحة تجاه العاملين بالإدارة ، مؤكداً علي دعمه الكامل للإدارة وجميع العاملين بها.

جدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة والإعلام تقدم العديد من الأنشطة والخدمات والتي تشمل تغطية فعاليات المبادرات الرئاسية و قوافل حياة كريمة وكذلك التغطيات الإعلامية المختلفة و النشر والإعلان و إدارة الصفحة الرسمية للمديرية و متابعة وقياس الرأي العام و القيام بأنشطة المراسم والإستقبال و المشاركة في تنظيم المؤتمرات و التنسيق للإجتماعات و الندوات و كذلك التواصل مع الجهات الأخري . فضلاً عن تقديم خدمات التوعية والتواصل المجتمعي .