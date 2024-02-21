الأونروا: 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم ويواجهون حربا مروعة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف المسؤول الأممي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن حربا مروعة.

وأكد لازاريني أن المدارس شمالي غزة تضررت بشدة أو دُمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب.

وحذر من أن الذين يدعون لتفكيك الأونروا يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان أمس الثلاثاء، أن 5260 طالبا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بينهم 47 طالبا استُشهد في الضفة وأصيب 294 آخرين، إضافة إلى اعتقال 94.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

وأشارت الوزارة إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، وتدمير 40 بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.