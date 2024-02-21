يونايتد انرجي جروب تعرض أنشطتها في منطقة الصحراء الغربية

فى ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ايجبس ٢٠٢٤، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات، منها لقاء مع سونج يو رئيس العمليات بمجموعة يونايتد انرجى جروب والوفد المرافق المشارك فى مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأشار الملا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مناطق عملها فى برج العرب وأبو سنان وغرب وادى النطرون فى الصحراء الغربية، كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

ومن جانبه أعرب سونج يو عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر ومعرض ايجبس، مشيرًا إلى أن تحويله إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة هامة لتجمع أكبر قدر من شركات الطاقة فى العالم، مشيدًا بجهود المهندس طارق الملا ودعمه للشركة، لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة.