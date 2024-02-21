نشاط لمسيرات حوثية قرب الحديدة والهيئة البريطانية تحذر السفن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرًا عن نشاط متزايد لعدد من الطائرات المسيرة على بعد 40 ميلًا بحريًا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

ونشرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، عبر حسابها على منصة "إكس" بيان طالبت فيه السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط لطائرات مسيرة، واتباع الإرشادات بخصوص التعامل مع تلك الطائرات.

على جانب آخر، كشفت مصادر طبية فلسطينية في الضفة الغربية انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها ومقتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية من قرية كفر قدوم في قلقيلية، مشيرة إلى إلحاق دمار في عدد من أحياء وشوارع مخيم جنين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت عن مصادر طبية إعلانها عن مقتل الشاب عارف مروان عارف علي، البالغ من العمر 26 عاما، من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها 3 مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

