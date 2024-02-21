معاناة أهالي شرم الشيخ في عملية التسجيل لنظام التأمين الصحي الشامل

شكي مواطني شرم الشيخ من معاناتهم في عملية التسجيل لنظام التامين الصحي الشامل من طول الانتظار وعدم وجود اجهزة للتسجيل فرغم اقبال المواطنين للتسجيل يتم تسجيل ٢٥ مواطن فقط طوال اليوم

وقد زاد من صعوبة التسجيل توافد حافلات الفنادق بالعاملين للتسجيل بانفسهم لاكثر من ٢٥٠ فندق به آلاف العاملين .



وقال المواطنين انهم ينتظرون من بعد صلاة الفجر ولا يستطيعون التسجيل بسبب عدم وجود اجهزة كمبيوتر للتسجيل ولا يوجد إلا جهاز كمبيوتر واحد لتسجيل آلاف العاملين بالسياحة .



واضاف مصطفي زيادة احد مواطني شرم الشيخ ان عملية التسجيل تحتاج الى بعض الأوراق وفى حالة تقديمها تجد فى التسجيل في الرويسات موظف واحد على الجهاز للتسجيل ويقوم بتسجيل ٢٥ حالة فى الفترة الصباحية و ٢٥ حالة فى الفترة المسائية مشيرا إلي إنه ذهب تمام الساعة السادسة والنصف فوجدت انه تم تسجيل ال ٢٥ حالة للفترة الصباحية مشيرا إلي إنه لم يتمكن من التسجيل.



واضاف زيادة ان مدينة شرم الشيخ بها عدد كبير فى الفنادق ووردت تعليمات للفنادق بضرورة التسجيل مما ادى الى تكدس شديد على التسجيل في التامين الصحي

وتابع زيادة ان اتوبيسات العاملين بالفنادق والمنتجعات تاتي بالعاملين فلا يتبقي اماكن للمواطنين مما يؤدي لتاخير علاج المرضي وتدهور حالتهم الصحية وطالب زيادة بالتدخل السريع للمسئولين عن التامين الصحي .

وانتقد احمد الكفراوي احد مواطني شرم الشيخ منظومة التامين الصحي مشيرا إلي إنه ذهب لتوقيع الكشف الطبي للاسرة وفوجئ إن السستم لا يعمل وطالبوه بالانتظار ولم يعمل السستم وكان يريد الكشف الطبي لطفله ورفضوا في المستشفي الكشف بدون التحويل من التامين الصحي مشيرا إلي إنه لم يجد حل الا تحرير محضر في قسم الشرطة وإرسال رقم المحضر علي شكاوي مجلس الوزراء .



وفي سياق متصل شكي مواطني من طور سيناء من حجم الاوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التامين الصحي ومن بين هذه الاوراق الكشف الطبي عند التحاقك بالوظيفة والذي يتجاوز عند بعض المواطنين ٣٠ عاما وهناك الكثير من المنتدبين الذين ملفات خدمتهم في محافظاتهم علاوة علي الروتين في عملية الكشف الصحي من حجز الكتروني وانتظار علي شبابك الحجز وتخصصات غائبة.



وطالب مواطني جنوب سيناء استمرار خدمة التامين الصحي دون التقييد بإنهاء الاوراق التي تحتاج لوقت كبير وخاصة للمرضي الذين يحتاجون رعاية وصرف ادوية.