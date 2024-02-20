العثور على جثة رجل بمسكنه وسط مدينة الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، مساء اليوم، على جثة رجل بمنطقة عمارات أكا وسط مدينة الغردقة فى العقد الخامس من العمر وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام و اتخاذ الاجراءات القانونية .

وكان قد ورد إخطار لغرفة عمليات النجدة بالغردقة يفيد بالعثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر داخل مسكنه بمنطقة عمارات "اكا" وسط مدينة الغردقة علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى "طارق إبراهيم" يبلغ من العمر 46 عاماً.

وتبين أن زميله عثر على الجثة عقب وصوله للمنزل، كما تبين أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مضاعفات أمراض الضغط والسكر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.