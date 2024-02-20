الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بالورود.. وفد كنسي من مطرانية بني سويف يزور مرضى قطاع غزة بالمستشفى الجامعي

وفدكنسى يزور مرضى
وفدكنسى يزور مرضى غزة

قام القس ارميا عبده مسؤول لجنة الحوادث والأزمات بايبارشية بني سويف يرافقه تاسوني اماليا مديرة حضانة براعم دير بنات مريم  بزيارة عدد من المرضى من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة والذي يعالجون بقسم الاورام بالمستشفى الجامعي ببني سويف.

وقدم الوفد الكنيسي الورود للأشقاء الفلسطينيين متنمين لهم الشفاء العاجل وانتهاء الأزمة والعودة إلى منازلهم.

وأكد القس أرميا عبده، أن الزيارة جاءت بتوجيه من نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف للاطمئنان عليهم وتأكيد تضامن كافة أفراد الشعب المصري مع قضيتهم التي توليه الدولة علي اعلي المستويات الأولوية القصوى والشد من ازرهم حتى تجاوز المحنه.

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الجريدة الورقية