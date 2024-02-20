أوقاف الفيوم تعقد ندوات بعنوان "مكانة الأمة المحمدية عند الله"

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة عدد 17 ندوة تحت عنوان: "مكانة الأمة المحمدية عند الله" وذلك بعدد من المساجد الكبرى.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، ومديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين، وذلك في إطار خطة المديرية خلال شهر شعبان المبارك.

العلماء: الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس بسبب ما تدعو إليه من الفضائل والأخلاق

وخلال هذه الندوات أشار العلماء إلى أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، بسبب ما تدعو إليه من الفضائل والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تتحلى به من الإيمان بالله تعالى، إذ أن وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم، تكريم إلهي لا حدود لشرفه وعزته، وهو منزلة عليا

كما أشار العلماء أن خيرية هذه الأمة المحمدية على غيرها، مشروطة بالتزامها بممارسة الأمر بالمعروف وتطبيقه والنهي عن المنكر واجتنابه، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، أي أن الوصف بالخيرية، نتيجة مهمة معينة وثمرة دور محدد، وليس هو مكرمة قومية أو عنصرية أو عرقية، فالأديان السماوية كلها مطبقة على أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأن الشعوب لا تتفاضل فيما بينها إلا بمعيار واحد، وهو عمل الخير لصالح الإنسان والإنسانية.

وفي سياق آخر نظمت مديرية أوقاف الفيوم فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بمكتبة المسجد العتيق بقرية دسيا التابع لإدارة مركز جنوب الفيوم، تحت عنوان:"دروس من تحويل القبلة" وذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ أحمد صابر مدير الإدارة.

وخلال اللقاء أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم بالفعالية وقدموا الشكر لمديرية أوقاف الفيوم، على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، من خلال البرنامج التثقيفي يقدم محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة الأطفال والكبار، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج التثقيفي للطفل يقدم محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة أبنائنا وبناتنا.