صحة سوهاج تشارك بفاعليات تدريب الدفعة الثانية للمنسقين الإعلاميين بالقاهرة

شاركت مديرية الصحة بسوهاج بفاعليات التدريب الخاص بالمنسقين الإعلاميين الدفعة الثانيه وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسيف و المنعقد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالقاهرة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان البرنامج التدريبي ياتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين لرفع كفاءتهم وتدريبهم على أعمال الرصد الإعلامي وتحليل بيئه المعلومات والتمييز بين المعلومات الخاطئة والمضللة وكيفية التعامل معها والرد على الشائعات إضافة الى أهم حيل وطرق الخداع التي تستخدم لإختراق الأ

جهزة والحسابات من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية تجنبها

مضيفاً انه تم أيضاً التدريب على تخطيط الحملات الإعلامية وأنواع التخطيط الإعلامي وانماطه وأساليبه وكذلك كيفية تأمين الصفحات الرسمية للمديريات وحمايتها من الإختراق مشيراً الى ان الدفعة الثانية تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية ب 17 محافظة شملت الأسكندرية والإسماعلية والسويس ودمياط والبحيرة و كفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج و الوادي الجديد و الأقصر والبحر الأحمر و أسوان إضافة الى المنسقين الإعلاميين لكل من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للصحة النفسية ومعهد التغذية و فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.