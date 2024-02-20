مباحثات مصرية قبرصية فى مجال الغاز الطبيعى



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو وزير الطاقة بحثا خلالها تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين تحت مظلة منتدي غاز شرق المتوسط في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعى في قبرص و توافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر .

و أعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي .

واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان التعاون بين مصر وقبرص في منطقة شرق المتوسط يحمل المنفعة المتبادلة للطرفين ، و ان هناك الكثير من الفرص للتكامل يدعمها توافر مقومات البنية التحتية وتنامي اكتشافات الغاز و قوة الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر وقبرص مشيرا الي ان تواجد البلدين في منتدي غاز شرق المتوسط يدفع التعاون الي الامام .