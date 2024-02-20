الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة من ألحان بليغ حمدى في أوبرا دمنهور

بليغ حمدى
بليغ حمدى

 تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدى يؤديها كل من محمد الخولي  وولاء طلبة وعازف الكمان هيثم الكاتب 

يقام الحفل وذلك في الثامنة مساء الخميس 22 فبراير علي مسرح اوبرا دمنهور

يتضمن برنامج الحفل ً مالي ، زي العسل ، ليالينا ، انا بعشقك ، الف ليلة وليلة ، بوابة الحلواني ، سواح ، دار يادار ، طاير ياهوا ، زي الهوى وموسيقى التوبة وموعود .

بليغ حمدى

 

جدير بالذكر ان الموسيقار بليغ حمدى ولد فى 7 اكتوبر 1931 و أتقن عزف الة العود فى سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع اشهر المطربين المصريين والعرب وتوفى فى سبتمبر عام 1993 .

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