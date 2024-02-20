وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى سوهاج التعليمي

قام اليوم الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بزيارة تفقدية لمستشفى سوهاج التعليمي وكان في استقبال سيادته الدكتور أحمد عز العرب مدير المستشفي وذلك لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي و تزامناً مع التوسع بوحدة الرعايات المركزة وزيادة طاقتها الإستيعابية ، وكذلك التشغيل التجريبي لمبني العيادات الخارجية بالمستشفي بعد الانتهاء من تطويره

وتفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقوه وحدة الرعايات المركزة ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة بها. وكذلك تفقد وحدة عناية الأطفال و قسم المبتسرين

كما تم أيضاً تفقد مبني العيادات الخارجية وذلك تزامناً ايضا مع التشغيل التجريبي للمبني و متابعة مدي انتظام سير العمل به و الإطمئنان علي الخدمة المقدمة للمترددين علي العيادات بمختلف التخصصات الطبية . حيث تم تفقد عيادات الرمد و الباطنة والجراحة و العظام و الأنف والأذن و حدة الرنين المغناطيسي .

ومن جانبه ثمن" أبوهاشم " الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية وسعيهم الدائم لخدمة أهالينا من المرضي . مقدماً خالص شكره وتقديره لمجهوداتهم المبذولة .