طلاب المعاهد الأزهرية يبدعون في ختام العروض الرياضية لوزارة الشباب

اختتمت فعاليات العروض الرياضية لطلبة الكليات المتخصصة والمعاهد الأزهرية ومدارس التربية الرياضية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

مشاركة فاعلة من المعاهد الأزهرية

وشارك في هذه الفعاليات 1500 طالب وطالبة من 17 كلية تربية رياضية (بنين وبنات) على مستوى الجمهورية، و14 معهدًا أزهريًا، و15 مدرسة رياضية.

إنجازات

حققت المعاهد الأزهرية نتائج متميزة في هذه الفعاليات، حيث حصلت معاهد الغربية "بنين" على المركز الأول، بينما حصلت معاهد الدقهلية على المركز الثاني، ومعاهد أسوان على المركز الثالث.

وفي فئة معاهد الفتيات، حصدت معاهد المنيا المركز الأول، بينما احتلت معاهد بني سويف المركز الثاني، ومعاهد الغربية المركز الثالث.

حرص الأزهر على تنمية مهارات الطلاب

تأتي هذه النتائج المثمرة ثمرةً لحرص رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بقيادة الشيخ أيمن عبدالغني، على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تُنمّي مهارات وقدرات الطلاب والطالبات فنياً وعلمياً وبدنياً.

دور الإدارة المركزية لرعاية الطلاب

كما لعبت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية دورًا هامًا في دعم وتشجيع الطلاب للمشاركة بفعالية في هذه الفعاليات.

تكريم الفائزين وفريق العمل

واختتمت الفعاليات بتسليم الجوائز للفائزين وتكريم فريق العمل والمحكمين من مختلف الجهات المشاركة.

حضور قيادات من وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف

حضر ختام هذه الفعاليات جمع من قيادات وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم.