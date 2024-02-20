كلاكيت ثالث مرة.. سمر مرسي أمام نيللي كريم فى "فراولة" برمضان

كلاكيت ثالث مرة، تتعاون الفنانة سمر مرسى أمام النجمة نيللي كريم فى مسلسل “فراولة” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

يأتى ذلك بعدما شاركت سمر مرسي نيللي كريم خلال مسلسلى "سجن النسا"، و"تحت السيطرة" وحققت بعدها انتشار واسع.

سمر مرسي

وسيطرت الكوميديا على برومو مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة.

وأكدت منصة watch it قائلة: "فراولة قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

وتدور أحداثه في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع.

سمر مرسي

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى مسلسل “روز وليلى” الذي تقوم ببطولته مع النجمة يسرا.

شخصية يسرا ونيللي كريم

وتقدم يسرا ونيللي كريم في مسلسل “روز وليلى” دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله.

سمر مرسي

قصة روز وليلي

حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

أبطال روز وليلي

ويضم العمل في بطولته إلى جانب يسرا ونيللي كريم عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الأخرين.

نيللي كريم

ويكتب ويخرج المسلسل ليسرا ونيللي كريم مخرج وكاتب عالميان، فالمسلسل كتبه المؤلف الإنجليزي كريس كول الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، ويخرج المسلسل المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التليفزيونية بشكل خاص.

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى فيلم “ع الزيرو” الذي عرض فى السينمات.

قصة الفيلم

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

,شاركت النجمة نيللي كريم مؤخرًا فى فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي” مع النجم محمد فراج الذي حقق نجاحًا وأشاد به الجمهور.

قصة فوي! فوي! فوي

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

عملة نادرة رمضان الماضي

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.