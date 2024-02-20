الثلاثاء 20 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مياه دمياط يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال  التنفيذية ومعدلات الانجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد بالمحافظة.

وتابع “ شاهين ”، خلال جولته محطة مياه “ميت أبو  غالب” والتى تخدم المدينة وضواحيها بطاقة تشغيلية 90 ل/ث، وذلك لمتابعة تجارب التشغيل الجزئى تهميداً للإستلام الابتدائى الجزئى للمحطة.


كما تابع العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أعمال الاستلام الابتدائى للخزان الجديد بمحطة مياه السلام بسعة ١٥٠٠م٣، وإعادة تأهيل منظومة المرشحات وإعادة تأهيل خزان المياه القديم بعد دخول الخزان الجديد الخدمة.


وأشار شاهين، خلال جولته بالالتزام بالمعايير الموضوعة دون الإخلال بالجدول  الزمنى الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

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