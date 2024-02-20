سفير مصر لدى بلجراد يناقش سبل تطوير العلاقات مع وزير الخارجية الصربي

التقى السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، اليوم، مع إيفيتسا داتشيتش، وزير الخارجية الصربي، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، معرباً عن تقديره الشديد لمصر قيادة وشعباً.

كما أشاد الوزير الصربي بتطور وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، مثمناً العلاقات التاريخية بين البلدين

وأعرب عن تطلع بلاده لاستمرار الزخم الجاري في هذه العلاقات، لا سيما ما تشهده من زيارات عديدة متبادلة للمسئولين بين الجانبين في الفترة الراهنة.

وأكد السفير باسل صلاح، التزام مصر وصربيا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الثنائية مع صربيا بما يخدم مصالح شعبيهما.

وأشار أيضاً إلى أهمية استمرار الزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية منذ الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، والتي ساهمت في وضع أساس راسخ لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة للمسئولين بين الجانبين في الفترة الأخيرة.