حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، حملة تفتيشية منكبرة على المعديات النيلية ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة، وذلك للإطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، حفاظا على أرواح المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل، وتل بني عمران ، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتي تشمل طفايات الحريق ، وأطواق النجاة ، والصيانة الدورية للمعديات، وكذلك مراجعة أجهزة الحماية المدنية، وأطقم الإنقاذ ، ورخص كافة العاملين بالمشروع ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.