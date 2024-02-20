جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في التدريب التوجيهي العام (G.O.T) لمنظمة أيناكتس (Enactus)

شارك عدد من طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، في التدريب التوجيهي العام (General Orientation Training) لمنظمة أيناكتس (Enactus) بالجامعة البريطانية بالقاهرة، ضمن فعاليات المسابقة العالمية للإبداع من أجل خدمة المجتمع بمشاركة جامعات من مختلف الدول، في الفترة من 3 الى 7 فبراير 2024، تحت إشراف الدكتور مصطفى صفوت الرطيل، المدرس المساعد ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك الطلاب في تدريبات توجيهية عامة مكثفة متخصصة للطلاب، بهدف إرشادهم لتنظيم أعمالهم وتنفيذ مشاريعهم في مجالات إدارة المشروعات والتسويق والعرض وكتابة السيناريو والتصميم الدعائي وكيفية إدارة المشروعات الخاصة بهم، بالإضافة إلى ترسيخ العقلية الريادية والموارد البشرية والقيادة، إذ تسعى ايناكتس إلى تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل عن طريق تكوين فريق من الطلاب داخل الجامعات يتولى تنفيذ مشاريع تساعد على حل مشاكل المجتمع من خلال فكر شبابى.

وتقدم المنصة لفرق من طلاب الجامعات المتميزين، لإنشاء مشاريع تنمية مجتمعية تضع براعة الأشخاص ومواهبهم في مركز تحسين مسار حياتهم، بتوجيه من المعلمين وبدعم من قادة الأعمال، حيث يتبع الطلاب هذا النوع من نهج ريادة الأعمال الذي يمكّن الأشخاص من أن يكونوا جزءًا من نجاحهم.