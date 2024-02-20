رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتابع سير العملية التعليمية بواحة السيليكون

تفقد الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، فرع الجامعة بواحة السيليكون للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وتفقد أحوال الطلاب، يرافقه مصطفى حسن متولي أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن زين مدير الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة داخل الجامعة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ووجه الدكتور جان، كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية. كما طالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة.

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