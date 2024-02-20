استقبال فيلم متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج بحفاوة شديدة

في مهرجان برلين السينمائي..

حظي فيلم متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج مؤخرًا بعرضه العالمي الأول ضمن قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي الدولي، كان العرض مكتمل العدد وتم استقبال الفيلم بحفاوة شديدة وتصفيق حار بحضور فريق العمل ممثلًا في المخرجة ميريام الحاج والمنتجتان ميريام ساسين وكارين روسزنيفسكي وأبطال الفيلم الصحفية والناشطة السياسية اللبنانية جُمانة حداد والفنانة والناشطة السياسية اللبنانية بيرلا جو معلولي

حصل الفيلم على العديد من الإشادات النقدية الرائعة فكتب عنه الصحفي مالك بركاتي لـ Jmag Switzerland: " على الرغم من الموارد المحدودة وتحديات التصوير، تمكن الفيلم من تصوير يأس جيل الشباب وأولئك الذين يريدون تغيير النظام، بأسلوب طبيعي ومُجسِد للغاية. الفيلم مثير جدا للاهتمام."

كما كتب مهاري سيغيد لـAfrican Refugees News: "كان الفيلم الوثائقي مفيدًا جدًا لفهم الوضع الاجتماعي والسياسي الحقيقي للبنان في هذه الحالة، أعتقد أنه أعطاني فكرة عن كيف لا يزال لبنان يدفع ثمنًا باهظًا للأخطاء التي ارتكبها السياسيون في الماضي.

تم صنع الفيلم الوثائقي بشكل جيد وأعتقد أن المونتاج كان مثاليًا. عندما تصنع فيلمًا وثائقيًا عن أشخاص حقيقيين بدون نص ولكن باستخدام الحقائق، فإن ذلك ليس بالمهمة السهلة لأن عليك دائمًا التفكير في العواقب التي يمكن أن تهدد الأبطال"

وكتبت سيمون ريبر لـ MDR Kultur - ألمانيا : "أعجبني كثيرًا الطريقة الشعرية والمتعددة الطبقات لسرد قصة الحرب الأهلية والانتفاضة الأخيرة في لبنان."

كما كتبت ليدا باك لـ MovieBreak: "إن التركيز الثلاثي على أشخاص مختلفين، ولكل منهم ارتباط عاطفي مختلف بالاحتجاجات المستمرة، أدى إلى خلق منظور غير عادي ولكنه بالتالي أكثر إثارة للإهتمام، ينذر بتكرار الماضي في مستقبل غامض."

تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. شخصيات الفيلم الرئيسية هم جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي.