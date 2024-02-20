محطة مياه روض الفرج تستقبل وفدًا من دولة الكونغو

استقبلت محطة مياه روض الفرج، اليوم الثلاثاء، وفداً من دولة الكونغو، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى ينظمه قطاع التدريب الإقليمى بوزارة الموارد المائية والرى، وتأتى هذه الزيارة ضمن البرنامج التدريبى لهذه الكوادر.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى يوضح إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة، بحضور الدكتور طارق ندا - رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة.

تبع ذلك جولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج بداية من مأخذ المحطة ومرورًا بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزى (SCADA System).

وتعد محطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م وكانت تعتمد على مياه الآبار الارتوازية فى بداية نشأتها، وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥ فدانًا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب بأى تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر فى تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادى لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية.

وعبر أعضاء الوفد الزائر فى نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة فى الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجى الذى لمسوه فى منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.