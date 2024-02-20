مدرسة الشهيد عبدالله بكير الثانوية بنات بالبلينا في نهائي أوائل الطلاب

واصلت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية على مستوي الإدارات وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وسليمان بخيت وكيل المديرية وعطا الميمونى مدير عام التعليم العام وإشراف أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي بسوهاج ونيفين فاروق مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لرفع المستوى العلمي لجميع الطلاب وتحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسي .

وأسفرت نتيجة المسابقة عن صعود إدارة البلينا التعليمية للدور النهائي عن جدارة واستحقاق وذلك بعد تفوقها على إدارات المنشاه وجرجا وساقلتة متمثلة في مدرسة الشهيد عبدالله بكير الثانوية بنات.

ومن جانبه أعرب أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه النتيجة مؤكدا على أن القيادات التعليمية بالمديرية تولي اهتماما كبيرا بهذه المسابقة وهو ما يستحق منا كل ثناء وتقدير .

وأضاف مدير عامالإدارة أن ماتحقق هو تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها أسرة مدرسة الشهيد عبدالله بكير الثانوية بنات بقيادة هبة صبري وتوجيهات عادل عبدالحكيم رئيس قسم التعليم الثانوي بالإدارة وأحمد مختار مسئول الاتحادات الطلابية بالادارة وندعو الله التوفيق لطالبات البلينا للفوز بالمركز الأول على مستوى المديرية في اللقاء النهائي غدا الأربعاء .