سيدات يد الأهلي يواجهن سموحة فى الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق سموحة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة نادي الشمس، في الساعة الثانية ظهرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.

طائرة الأهلي يفوز على إيسترن كومباني في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن أولى مباريات سلسلة best of 3 من دور الـ٨ لبطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-11.

وأشاد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة وتجنب الإصابات، حيث إن الفريق يواجه ضغط مباريات كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه «رجال طائرة الأهلي» يوم الأربعاء مع فريق إيسترن كومباني على صالة اتحاد الشرطة.

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