من أجل مستقبل مستدام.. ورش عمل لطلاب المدارس الفنية بالإسماعيلية

بدأت اليوم فاعليات ورش العمل لمبادرة "من اجل مستقبل مستدام" لطالبات مدارس التعليم الفني بالإسماعيلية وذلك بالاشتراك بين ادارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات) بمديرية التربية والتعليم وبين جامعة قناة السويس ادارة الاتصالات والمؤتمرات و مركز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ( TICO).

وانطلقت المبادرة لتدريب طالبات المدرسة الثانوية الصناعية الكهربية للبنات بادارة شمال الاسماعيلية التعليمية حيث قدم ورشة العمل الدكتور افنان بركات من مركز TICO بالجامعة، وبحضور الطالبات سفراء التخطيط المتميزين والمتفوقين علمياً وتكنولوجياً بالصف الاول والثاني والثالث بالمدرسة وذلك بمشاركة فريق عمل التخطيط بالمديرية وقسم التخطيط الاستراتيجي بادارة شمال الاسماعيلية التعليمية ومنسق التخطيط بالمدرسة.صرح بذلك محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية .

وأكد أن المبادرة تأتي وفقاً للكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2017 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يحدد اهم مهام ادارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات وضرورة العمل على نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي ومشروعات تطوير التعليم والتي من شأنها تحقيق اهداف التنمية المستدامة الاممية 2052

وشدد على أهمية ورش العمل بمدارس التعليم الفني لخلق جيل واع منتج قادر على إقامة مشروعات فعالة والاستثمار الامثل لطاقات شباب المستقبل لبناء غد مشرق من اجل رفعة مصرنا الحبيبة حيث ان التعليم الفني هو قاطرة المستقبل

وقام بورش العمل اساتذة ريادة الاعمال باكاديمية البحث العلمي واشاد الطلاب بفاعلية ورش العمل حيث كان للسادة القائمين على ورش العملاسلوب فعال مشوق كما تم الاستعانة بنماذج متميزة محلياً وعالمياً في مجال المشروعات الكبرى والشركات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب وجود مستثمرين مصريين قادرين على المنافسة محلياً وعالمياً لذا نسعى جاهدين على اعداد ابناءنا الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل