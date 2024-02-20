مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

شهدت البحيرة حادثا مأساويا حيث لقي 6أشخاص مصرعهم ، وأصيب 8آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وإشتباة مابعد الإرتجاج، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي ، بطريق الأسكندرية / القاهرة الزراعي ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نثل الجثث إلي المسرة ، والمصابين إلي االمستشفي ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي ، بطريق الأسكندرية / القاهرة الزراعي ، إتجاة القاهرة ، أمام قرية ناصر ، دائرة مركز دمنهور .

أسفرت الواقعة عن مصرع 6أشخاص وهم كل من ي.م.4سنوات ،م.م.30سنة ،ش.س.19سنة ،أ.م.57سنة ،أ.م.43سنة ،ص.ع.40سنة ، وأصابة كل من أ.م.20سنة ،س.ن .21سنة ، أ.ي.32سنة ، أ.ع..38سنة ، أ.م.22سنة ، م.ل.46سنة ،

أ.أ.21سنة، م.م. سنة ، بكسور و كدمات متفرقة وإشتباه مابعد الإرتجاج .جثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النييابة التي تولت التحقيق .