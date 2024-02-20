استمرار فاعليات جلسات تعزيز ثقافة الحوكمة بصحة سوهاج

أكد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار فاعليات جلسات التوعية وتعزيز ثقافة الحوكمة خلال أسبوع الحوكمة الذي تنظمه مديرية الصحة بسوهاج، تزامناً مع أسبوع الحوكمة الذي يعقد بوزارة الصحة والسكان . مؤكداً أن تلك الفاعليات تأتي اتساقا مع رؤية مصر 2030.

جهود الدولة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري لها

يأتي ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة و السكان والمديريات التابعة لها وتعزيز دور التقسيم التنظيمي و المراجعة الداخلية.