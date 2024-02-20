إصابة شخص في إنهيار سقف منزل بالفيوم

أصيب مواطن بالفيوم إثر أنهيار سقف منزله بقرية دسيا، تم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنهيار سقف منزل بقرية دسيا، بمركز الفيوم، ووجود مصاب، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين سقوط سقف خشبي علي شخص وإصابته، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي حادث سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من طابقين، بمركز أبشواي، دون وقوع إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين بمدينة ابشواي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل مكون من طابقين، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم أصيب 12 مواطن في حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري، بمحافظة الفيوم، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة بخارية، بمدخل عزلة بشير بالطريق الدائري بمدينة الفيوم ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة12 مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.